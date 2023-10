Im Südwesten kocht die Welt

Spezialitäten aus Brasilien und Vietnam

Im Restaurant »Indochine« legt man als Gast nicht die Hände in den Schoß und wartet auf das Bestellte: Die Sommerrollen muss man sich selber bauen und die Aufgabe bewältigen, eine Entscheidung zu treffen, ob Avocado, Mango, Rind oder doch etwas aus dem Meer hineingehört. Derweil wird auch in Königsbach, nahe Pforzheim, nicht still dagesessen, wenn in der hiesigen Churrascaria zu Grillfleisch und Cai...