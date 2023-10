Der Rassismus gegen Schwarze und People of Color in der EU ist weiter auf dem Vormarsch: Fast jede zweite Person afrikanischer Abstammung oder mit Wurzeln im Nahen und Mittleren Osten wurde in den letzten fünf Jahren Opfer rassistischer Diskriminierung. Dies geht aus einer am Mittwoch vorgestellten Studie im Auftrag der EU-Grundrechteagentur (FRA) hervor, für die 6.752 Personen aus 13 EU-Ländern befragt wurden. Im Vergleich zur letzten Studie aus dem Jahr 2016 »gebe...