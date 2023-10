In Peru ist am Freitag ein gemeinsames Militärmanöver des Landes mit der US-Kriegsmarine beendet worden. An der einwöchigen Übung mit dem Codenamen Siforex (Silent Force Exercise) hatten nach Angaben des spanischen Nachrichtenportals Infodefensa unter anderem das mit zwölf »Tomahawk«-Marschflugkörpern bestückte Atom-U-Boot »USS Hampton«, der Raketenzerstörer »USS Momsen« und zwei Boeing P-8A »Poseidon« (Seefernaufklärungs- und U-Boot-Jagdflugzeug) der US-Navy teilge...