Der »Schuh drückt vor allem bei den hohen Wohnkosten in den Großstädten«. Ach. Das haben Forscher des unternehmernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) und das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) in einer am Freitag veröffentlichten Studie herausgefunden. Wie günstig oder teuer man lebt, hängt demnach vor allem von dem Faktor »Wohnen« ab. Zählt man ihn mit, sind die Lebenshaltungskosten in der teuersten Stadt 38 Prozent höher als im günst...