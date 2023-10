Tausende Isländerinnen haben am Dienstag für ihre Rechte gestreikt. Aufgrund des 24stündigen Ausstands blieben viele Einrichtungen geschlossen, auch Krankenhäuser führten nur dringend notwendige Eingriffe durch. Island gilt als eines der Vorreiterländer in Sachen Gleichstellung. Laut »Global Gender Gap Report« des Weltwirtschaftsforums rangiert die Inselrepublik auf Platz eins – und das bereits seit 14 Jahren. Dennoch herrschen in einigen Berufsfeldern noch immer Ge...