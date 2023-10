Verfolgt Frankreich den Plan, Mali zu teilen? Diesen Vorwurf hat am Donnerstag die malische Zeitung Le Matin erneut erhoben. Anlass ist der vorzeitige Abzug der UN-»Blauhelm«-Truppe Minusma aus ihren Stützpunkten in der nördlichen Provinz Kidal. Am Mittwoch hatte die Zeitschrift Jeune Afrique gemeldet, dass der Rückzug bereits begonnen habe, obwohl er erst für Mitte November vereinbart war. Das sei »ein echtes Problem« für Bamako. Schließlich will die malische Armee...