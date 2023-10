Das Schreiben hat es in sich. Exakt 842 Mitarbeiter der EU-Kommission und anderer Organisationen der Union, darunter auch Personal der EU-Auslandsvertretungen, haben den Protestbrief an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen unterzeichnet, der am vergangenen Freitag in die Brüsseler Hauspost ging. Gegenstand der ungewohnt offenen Kritik ist von der Leyens Position zu Israels Kriegführung im Gazastreifen. Anlässe gab es gleich mehrere.

Der erste: Schon kurz n...