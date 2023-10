Erinnerungen sind volatil. Wie über sie gesprochen wird, ist von der gegenwärtigen Situation der Erinnernden ebenso abhängig wie vom möglichen Horizont des Künftigen. Dessen, was gewesen ist, versichert man sich in der Rückschau gern, wenn die politischen Kräfte im Jetzt schwach sind und der Blick in die Zukunft eingetrübt – eine Tendenz, in die sich der erste in diesem Jahr herausgegebene Argument-Band einreiht. Er versammelt zehn unterschiedliche Beiträge zum Them...