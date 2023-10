Immer mehr Technologiefirmen wollen eigene Produktionsstandorte in Indien aufbauen. Der Elektronikriese Foxconn baut zusätzlich zu einer bestehenden Fabrik für die Fertigung von Smartphones weitere auf. Samsung produziert am Rande von Delhi in der weltweit größten Smartphonefabrik bis zu 120 Millionen Stück im Jahr. Nun will auch der US-amerikanische Gigant Google dem Trend der Sparte folgen und hat seinerseits eine »Make in India«-Initiative gestartet, die sich gan...