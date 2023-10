Am Freitag abend tagte in Berlin der Koalitionsausschuss von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP. Offiziell drang nichts nach außen, Bild am Sonntag (BamS) berichtete allerdings unter Berufung auf Teilnehmer, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe »um Beinfreiheit für Verhandlungen mit der Union und den Bundesländern, für den Deutschland-Pakt und die Migration« gebeten. In einem am selben Tag veröffentlichten Interview mit dem Spiegel setzte Scholz alles auf die stärke...