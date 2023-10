Vor zwanzig Jahren war ich bei einem Winzer in der Nähe von Bordeaux zu einem Abendessen geladen. Zum ersten Gang, sagte er, kredenze er uns einen krassen Außenseiterwein, »un exo­tique«. Ein Exot mitten in der berühmtesten Weinregion der Welt? Was sollte das denn für einer sein? Ein Neuseeländer? Ein Chilene? Machen wir es kurz, es war ein Portugiese.

Porto liegt von Bordeaux tausend Kilo­meter, nicht viel mehr als eine halbe Flugstunde, entfernt. Später habe ich m...