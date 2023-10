Russland hat am Freitag zu jüngsten Äußerungen von US-Präsident Joseph Biden zur Rechtfertigung von Waffenlieferungen an die Ukraine und Israel Stellung genommen. Marija Sacharowa, Sprecherin des Moskauer Außenministeriums, nannte Bidens Aussage den »Gipfel des Zynismus«, der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, schrieb in seinem Telegram-Kanal, die von den USA dirigierte Weltordnung steuere unausweichlich auf den Atomkrieg ...