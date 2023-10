Eine bedrückende Anspannung lag am Donnerstag abend über dem vollen »Grünen Salon« der Berliner Volksbühne. »Wir sind alle erschüttert vom Krieg«, eröffnete Jordine Schulz, Autorin und Mitglied der Linkspartei in Neukölln, die Podiumsdiskussion, bei der eigentlich ein neues Buch präsentiert werden sollte, das untersucht, wie mit dem »Mythos Clankriminalität« migrantisches Leben in Deutschland »unter Generalverdacht« gestellt wird. »Einige hier im Saal sind auch selb...