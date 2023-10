Die große Überraschung bei den polnischen Parlamentswahlen war die hohe Beteiligung. 74,4 Prozent der Wahlberechtigten hatten am Sonntag ihr Kreuz gemacht und teilweise stundenlang dafür angestanden, ihr Kreuzchen machen zu können. Das letzte Wahllokal – in einer Neubausiedlung am Rande von Wrocław – schloß um kurz vor drei Uhr am Montag morgen, fast sechs Stunden nach dem offiziellen Ende der Abstimmung.

Welchen Anteil Frauen an dieser hohen Mobilisierung hatten, i...