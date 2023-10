Das Konzert in Leipzig ist – neben dem am 21. Oktober im Columbia-Theater in ihrer ehemaligen Residenz Berlin – ein Heimspiel für IAMX. Für das diesjährige Gastspiel wurde mit dem Täubchenthal in der Wachsmuthstraße exakt dieselbe Venue wie bei der letzten Europatournee im Januar 2019 gewählt. Der Abend des 13. Oktober ist der letzte mit sommerlichen Temperaturen. Als der Einlasszeitpunkt näher rückt, hat sich schon eine lange Schlange entspannt wartender Fans gebil...