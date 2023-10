Kritik am israelischen Vorgehen in Gaza kam Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nicht über die Lippen: Bei seiner Regierungserklärung am Donnerstag im Bundestag wiederholte der Sozialdemokrat lediglich bereits von ihm gehörte Treueschwüre. In »dieser schweren Zeit« angesichts des »furchtbaren Angriffs der Hamas« sei der Platz Deutschlands »fest an der Seite Isra...