Das Arbeiterlied ist tot, lang lebe das Arbeiterlied. Unter dem Titel »Wessen Morgen ist der Morgen« präsentierte Kai Degenhardt am Dienstag abend bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin-Mitte sein neues Album gleichen Namens. Den »Roten Wedding« etwa intonierte er melancholisch, gebrochen. So wie eben der Faschismus auch historische Tradition abbrach, durch physische Vernichtung.

Degenhardts Verdienst ist, Geschichten über die Entstehung der Lieder zutage geförde...