Israel habe sich nicht an das Oslo-Abkommen gehalten, erzählt Fathi Alkulaib. Er ist Vorsitzender des internationalen Büros der marxistischen Demokratischen Front für die Befreiung Palästinas (DFLP). Am Samstag abend hatte die Organisation zu einem Webinar geladen, um über die aktuelle Situation in Palästina zu berichten.

Der Widerstand gegen die Unterdrückung und die Besatzung sei für Palästinenser immer Pflicht, die Situation habe sich jedoch in den vergangenen Ja...