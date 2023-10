Das Gastgewerbe hat sich nach der Pandemie berappelt, und zwar auf Kosten der leidgeprüften Beschäftigten. Dieses Ergebnis einer »Branchenanalyse« wurde am Dienstag in Berlin von der Gewerkschaft NGG (Nahrung Genuss Gaststätten) und der Hans-Böckler-Stiftung vorgestellt. Nach Abwendung einer Pleitewelle durch Milliardenhilfen ist die Zahl der Betriebe höher als vor Corona. Auch der Umsatzrekord von 2019 liegt in erreichbarer Nähe. Und dabei gibt es in der Gastronomi...