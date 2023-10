Wenig Schlaf, trotzdem fit

Ganz schön viel Programm hatte Felix Gebhardt am Wochenende: Noch am Freitag abend saß er in seiner Eigenschaft als Ersatztorhüter der bundesdeutschen U-21-Fußballnationalmannschaft bei deren 3:2-Sieg gegen Bulgarien in Sofia auf der Bank. In aller Herrgottsfrühe bestieg Gebhardt dann tags darauf den Flieger gen München und stand am Nachmittag beim 2:1-Erfolg von Drittligist SSV Jahn Regensburg gegen den VfB Lübeck schon wieder zwischen den Pfosten. »Puh, das war au...