Big Pacific

Der gewaltsame Ozean

Weltumsegler Magellan fand im 16. Jahrhundert mit »Mar Pacifico« ein Glimpfwort für den gar nicht so stillen großen Ozean. Denn in bis zu elf Kilometern Tiefe und auf einer Fläche, die auch ohne Nebenmeere gut 166 Millionen Quadratkilometer entspricht, geht es so wild zu, dass es für einen Vierteiler reicht. Den zeigt 3sat hier am Stück. USA/NZ/VR China 2017.

3sat, 13.20 Uhr

Guck mal, wer da kreucht

In der Haut eines Marienkäfers

Als...