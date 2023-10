Die Hoffnungen der großen US-Filmstudios auf ein baldiges Ende des Schauspielerstreiks in Hollywood haben einen herben Dämpfer erhalten. Die Verhandlungen zwischen der Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA und dem Produktionskoloss Alliance of ­Motion Picture and Television Producers (AMPTP) wurden Ende vergangener Woche abgebrochen und vorerst ausgesetzt. »Mit großer Enttäuschung müssen wir berichten, dass die CEO der Branche den Verhandlungstisch verlassen haben, nachd...