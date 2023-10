Nachschlag: Sie hat ihn

Wer hat den Blues? Beth Hart hat den Blues. Gitarrist Slash – zeitweiliger Spielgefährte – hält die 1972 in Los Angeles geborene Musikerin für die beste überhaupt. Oha. Mit Jeff Beck stand Hart auch schon auf der Bühne, da sah Beck gar nicht so gut aus mit seinem narzisstischen Virtuosentum: »Guckt mal, was ich jetzt...