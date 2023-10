Ernährung ist keine »Ersatzreligion«, das ist (der Glaube an) die Megamaschine (L. Mumford) von Wirtschaft, Technik, Wissenschaft. Ernährung gehört zum Komplex aus Konsum und optimiertem Leben, also zu Liturgie, Kult, Gottesdienst. Warum geben gebildete Menschen auch nur einen Groschen mehr für das Brötchen mit Chiasamen aus? Weil sie glauben, damit gesünder, also rechtschaffener zu leben und aus Buße für ihre Sünden: Schwarzwälder Kirsch und Pommes Schranke. Gesund...