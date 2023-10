Das ABC der Befangenheit

Action Bias

Wir tendieren dazu, in einer Entscheidungslage lieber irgend etwas als gar nichts zu tun, obwohl Nichtstun oft eine mindestens gleichwertige Option ist. Nicolas Sarkozy (Robokozy, Président Duracell) ist als Paradebeispiel für unangemessenen Aktionismus in die Geschichte eingegangen. Zum Gegentypus sind der Aussitzer Helmut Kohl und sein »Mädchen« Angela Merkel zu rechnen, die sich beide weit länger halten konnten. In unübersichtlichen Situationen also v...