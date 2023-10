»Für unsere Löhne und gegen die Kürzungen«: Unter diesem Motto mobilisierten die Gewerkschaften in Frankreich am Freitag zum Generalstreik. Hunderttausende Beschäftigte folgten dem Aufruf, allein in Marseille demonstrierten mehr als 10.000 Menschen, in Toulouse waren es mindestens 15.000.

Die Auswirkungen des Streiks waren vor allem im Pariser Nahverkehr und an den großen Flughäfen des Landes zu spüren. Auch im Gesundheitswesen wurde von einem »schwarzen Freitag« ge...