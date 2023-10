Die humanitäre Lage in den vom Erdbeben betroffenen Regionen ist verheerend. Aber die Welt interessiere sich nicht für Afghanistan, erklärt Sayed Farid Sanai am Freitag im jW-Gespräch: »Wir Afghanen haben gelernt, dass wir nicht auf Hilfe von anderen warten brauchen. Wir können nur überleben, wenn wir uns selbst helfen.« Der afghanische Journalist lebt seit 2019 in Dublin. Davor arbeitete er jahrelang als Nachrichtensprecher für zwei landesweite Fernsehsender. Seine...