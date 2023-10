Nach dem Rechtsruck bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen sind in der Debatte über Zuwanderung alle Hemmungen gefallen. Schnellere Abschiebungen, Arbeitspflicht, Sach- statt Geldleistungen – Politiker überbieten sich mit Vorschlägen, wie Geflüchteten das Leben schwer zu machen wäre. In Frankfurt am Main befasste sich am Freitag die Ministe...