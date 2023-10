Form sollte nicht den Formalisten anvertraut werden. Sie wissen nichts mit ihr anzufangen. Ein gewöhnlicher Formalist wird behaupten, in der Moderne seien alle Künste auf sich selbst gekommen, die Malerei habe sich in Farben, die Musik in Klänge, die Literatur in Wörter aufgelöst. Zwar habe die Postmoderne alte Formen und Stile aufgegriffen, aber mit spitzen Fingern, als wären sie lächerliche Puppen. Moderne und Postmoderne hätten so der Kunst mit vereinten Kräften ...