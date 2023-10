Waren die Menschen im zerstörten Berlin von 1945 schon wieder bereit für Unterhaltungskino? Mit welchen Mitteln versuchten die Alliierten in den Vorprogrammen politisch auf die von der faschistischen Ideologie geprägten Menschen Einfluss zu nehmen? Diesen und weiteren Fragen stellt sich eine außergewöhnliche Filmreihe, die am vergangenen Freitag fulminant mit der Screwball-Komödie »It Started with Eve« (USA 1941) im Berliner Zeughaus-Kino, das momentan im Exil im Pe...