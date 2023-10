Der Abend vor der Klausur in den Sozialwissenschaften: Papa kannst du mich abfragen? Es geht um »Ungleichheit« und die Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Abwägen, pro und kontra. Was die 17jährigen hier büffeln sollen, ist abenteuerlich. »Die Wiedereinführug der Vermögenssteuer würde die Anreize senken, ein Vermögen aufzubauen.« Klar. Ich werd doch nicht Millionär, da müsste ich doch ein Viertelprozent an den Staat abdrücken. »Diese Maßnahme würde zur Abwanderung...