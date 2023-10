Die Berliner Staatsanwaltschaft hat gegen einen ehemaligen Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR Anklage wegen heimtückischen Mordes erhoben. Das teilte die Behörde am Donnerstag mit. Der heute 79jährige soll 1974 einen polnischen Staatsbürger am Grenzkontrollpunkt des Bahnhofes Friedrichstraße erschossen haben – und zwar, wie ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft am Donnerstag gegenüber jW erklärte, auf »Befehl«.

Käme es zu einer Verurtei...