Es sei ein erfolgreicher Tag gewesen, kommentierte Romy Grahnert von der NGG die vierstündige Arbeitsniederlegung der Dresdner Beschäftigten der Primus Service GmbH im Gespräch mit junge Welt. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) hatte die Kolleginnen und Kollegen am 5. Oktober zum Warnstreik aufgerufen. Ziel ist, das Unternehmen zu Verhandlungen über einen Tarifvertrag zu bewegen, wie die NGG in einer Pressemitteilung am Tag davor erklärte.

