Birkenstock ist am Mittwoch an die Börse gegangen. An die in New York. Geplant war die Ausgabe von 32,2 Millionen Aktien zum Stückpreis von 46 Dollar. Macht 1,48 Milliarden. Von der Wall Street aus sollen nun die Märkte in Asien erobert werden. Die für orthopädisches Schuhwerk. Als modischem Luxus. Wie konnte es soweit kommen?

Jahrhundertelang tüftelten Nachfahren des Dorfschusters Johann Adam Birkenstock am »naturgewollten Gehen«. Trittspuren des Fußes im Sand wurd...