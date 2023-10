Die Außenminister der Arabischen Liga wollen in Reaktion auf die Lage in Israel und dem Gazastreifen »Wege politischen Handelns auf arabischer und internationaler Ebene erörtern«. Darum kamen sie am Mittwoch zu einem außerordentlichen Treffen in der ägyptischen Hauptstadt Kairo zusammen. Um die Sondersitzung gebeten hatte laut übereinstimmenden Meldungen die palästinensische Seite. Ergebnisse lagen bei jW-Redaktionsschluss noch nicht vor.

Im Vorfeld der Sitzung hatt...