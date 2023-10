Trotz Repressionen dauern die Proteste in Guatemala die zweite Woche an. Im ganzen Land fordern Demonstranten den Rücktritt von Generalstaatsanwältin Maria Consuelo Porras. Sie werfen ihr vor, den Amtsantritt des gewählten Präsidenten Bernardo Arévalo vom sozialdemokratischen Movimiento Semilla verhindern zu wollen. Die Zeitung Prensa Libre schrieb am Dienstag (Ortszeit) von mindestens 140 Blockadepunkten, davon 23 in der Hauptstadt. Seit Montag hat sich auch die La...