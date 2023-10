Als sich die Labour-Delegierten am Sonntag in Liverpool trafen, packten die Grünen an der Südküste Englands bereits ihre Koffer. Von Freitag bis Sonntag trafen sie sich in Brighton zu ihrem Parteitag. Im südenglischen Küstenstädtchen hatten sie 2010 ihren ersten Parlamentssitz errungen. Doch seither kommen die englischen Grünen nicht vom Stand. Noch schlechter geht es ihren Parteikollegen in Nordirland: Dort flogen sie letztes Jahr aus dem Regionalparlament. In Scho...