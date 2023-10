Er sei niemals in der NSDAP gewesen: Prinz Bernhard hat dies einst in einem Interview geschworen, das die Tageszeitung De Volkskrant kurz vor seinem Tod 2004 mit ihm führte. Veröffentlicht werden durfte es erst nach seinem Ableben. »Ich kann mit der Hand auf der Bibel erklären: (…) Ich habe nie Mitgliedsbeiträge bezahlt. Ich hatte nie eine Mitgliedsausweis«, so der Großvater des heutigen Königs der Niederlande. Nun steht endgültig fest: Der Prinz hat gelogen.

Flip M...