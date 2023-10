Mückenberger, Bodenstein, Knötzsch, Staack, Moissi, Wolff

Fragt man ehemalige Studenten der Babelsberger Filmhochschule aus der Zeit bis 1965 und ab 1975, bei wem am meisten zu lernen war, fällt immer wieder der Name Christiane Mückenberger. Sie war nicht nett, sondern streng, fordernd und gab ein großes Wissen namentlich über den osteuropäischen Film weiter. Kaum jemand ahnte, dass sie vor 1975 in der HFF Hausverbot hatte. Nach ihrem Eintreten für 1965 verbotene Filme wurden der Tochter des NDPD-Politikers Lothar Bolz Ske...