Der 12. Oktober ist der Tag der transozeanischen Besetzung von »Abya Yala«, anderweitig bekannt als Amerika. Internationale Aktivistinnen und Aktivisten – darunter die zapatistischen Pueblas in Mexiko ebenso wie unterschiedliche antikoloniale Solidaritätsgruppen in Deutschland – haben den Tag der vermeintlichen Entdeckung für sich reklamiert, um an die Verbrechen des europäischen Kolonialismus zu erinnern. Am internationalen »Columbus Day«, auch als »Tag der Hispani...