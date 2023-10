Ein kleines Wunder

Das samstägliche Livespiel zwischen 1860 München und Drittligatabellenführer Dynamo Dresden gehörte bis zur 91. Minute zu den wohl langweiligsten, die mir einfallen, wobei man sich natürlich an Spiele dieser Art gar nicht erinnern will. Selten konnten Torhüter auf beiden Seiten so eine ruhige Kugel schieben. In Minute 90 plus zwei gab es einen gefährlichen Dresdner Angriff, bei dem Verteidiger Leroy Kwadwo Luca Herrmann von den Beinen holte. Der Pfiff zum Strafstoß ...