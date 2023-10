Eine bis auf den letzten Platz gefüllte Volksbühne – das könnte beinahe als Affront betrachtet werden für den unermüdlichen Organisator von Gegenöffentlichkeit in Hinterzimmern von Kneipen und Zeitschriftenmacher in konspirativen Redaktionen. Jürgen Kuttner hatte seinen Volksbühnen-Termin am vergangenen Freitag dem Gedenken an Bert Papenfuß zur Verfügung gestellt, sodass ein buntes Volk ...