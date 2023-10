Der Streiksommer in den USA geht in die Verlängerung. Seit vergangenem Mittwoch kämpfen nun auch rund 75.000 Beschäftigte des Gesundheitskonzerns Kaiser Permanente in mehreren Bundesstaaten, darunter Kalifornien, Colorado, Oregon und Washington, für höhere Löhne und gegen die Überlastung des Personals. Es handelt sich um den »größten Gesundheitsstreik in der Geschichte« des Landes, wie mehrere US-Medien schreiben.

Zunächst sollte die Arbeit in zahlreichen Staaten fü...