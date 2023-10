In der pulsierenden Berliner Innenstadt direkt am Bahnhof Friedrichstraße sollte 1953 auf Beschluss des Berliner Magistrats im Gebäudekomplex des Admiralspalasts (in dem damals die Staatsoper eine Übergangsspielstätte hatte) direkt über dem Pressecafé ein Theater der heiteren Muse etabliert werden. Die aus der Schweizer Emigration zurückgekehrte Schauspielerin Hertha Thiele und nach ihr Helene Weigel, die damalige Intendantin des Berliner Ensembles, bemühten sich um...