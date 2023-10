Erneut sorgt eine »Rauchkrise« in Südostasien für Verstimmung. Winde fachen Waldbrände nach Rodungen auf der indonesischen Insel Sumatra weiter an, Rauch zieht nach Malaysia und Singapur. Und die Situation spitzt sich weiter zu. Bereits am 30. September waren in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur beim Air Pollutant Index (API) im Durchschnitt Messwerte um die 154 registriert worden. Die Gesundheitsbehörden sprechen bei Zahlen von mehr als 100 von einer Gesundh...