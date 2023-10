An der Operation »Al-Aksa-Flut« nehmen neben bewaffneten Einheiten der Hamas auch andere palästinensische Gruppen teil. Darunter sind die Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) und die ebenfalls marxistische Demokratische Front zur Befreiung Palästinas (DFLP). Im Telefongespräch mit jW sagte Fuad Baker, Sprecher der DFLP in der libanesischen Hauptstadt Beirut und Mitglied ihres Auslandsbüros, am Sonnabend: »Wir haben die Zuversicht zurückgewonnen, dass wir die K...