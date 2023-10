Seit 400 Jahren existierte am Standort Köln eine Dumont-Druckerei. Damit ist seit vergangenem Mittwoch Schluss. Seit der Nacht zum Donnerstag werden Kölner Stadt-Anzeiger, Kölnische Rundschau und Express in Koblenz bei der Druckerei der Rhein-Zeitung fertiggestellt.

In Köln haben damit schlagartig 200 Beschäftigte in der Dumont-Druckerei ihre tariflich bezahlte Arbeit verloren. In der Koblenzer Druckerei gilt keine Tarifbindung, wie die Dienstleistungsgewerkschaft V...