Das Symposium zur Masseninhaftierung in den USA brachte an den drei Tagen Ende September auch künstlerische Saiten zum Schwingen. So erlebte das Publikum am zweiten Tag eine Weltpremiere: die Aufführung des Musikstückes »Vampire Nation«, das 2009 von Mumia Abu-Jamal im Gefängnis komponiert und vom Musikdoktoranden und Schlagzeuger Marcus Grant speziell für diesen Anlass arrangiert wurde. Grant führte das Stück zusammen mit der New Yorker Pianistin Camila Cortina Bel...