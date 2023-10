Freitag, 29. September

Der Aiwanger ist in Freilassing verhaftet worden. Er hatte am dortigen Grenzübergang an Flüchtlinge kostenlose Zugtickets nach Kreuzberg verteilt. Der Polizist erstattet beim Chef Bericht:

»Er sogt, er is koa Schleuser, er wärat der Wirtschoftsminister.«

»A geh!«

»Wär des jetzt schlimm, wenn des so wär?«

»I hob amoi in München aus Versehen den Verkehrsminister verhoftet, weil der bsoffn gfohrn is …«

»Und?«

»Seitdem steh i do in Freilassing an ...