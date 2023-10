Am Mittwoch streikten die englischen Eisenbahner abermals. Als Rishi Sunak den Konferenzsaal in Manchester für seine erste und wohl letzte Rede als konservativer Partei- und Regierungschef betrat, waren viele Plätze leer. Viele konservative Delegierte hatten bereits am Dienstag abend vor dem letzten Konferenztag die Stadt verlassen, denn wie schon mehrmals seit Beginn des Arbeitskampfes vor 16 Monaten, hatten die Gewerkschaften RMT und ASLEF ihre Streiks auf Tage ge...